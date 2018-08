Miljø nest viktigste sak blant velgere i Sverige

Etter den ekstremvarme sommeren har miljø seilt opp som nest viktigste sak blant velgere i Sverige. Øverst på lista ligger innvandring.

23 prosent mener innvandring er den viktigste saken i en meningsmåling utført av Demoskop på oppdrag fra avisa Expressen. 16 prosent svarer miljø, mens 13 prosent mener helse er viktigst.

Lov og orden, økonomi, skole, arbeidsplasser, integrering og likestilling kommer lenger ned på lista.

Miljø har gått opp 6 prosentpoeng siden juli, delvis som følge av den varme sommeren, ifølge Peter Santesson i Demoskop.

– Det kan være en fordel for Miljöpartiet og Centerpartiet, men vil ikke flytte velgere over blokkgrensene, sier han til Expressen.

Partisekretær Michael Arthursson i Centerpartiet ønsker seg en mer balansert politisk debatt så ikke innvandring stjeler hele oppmerksomheten. Både miljø, helse og andre saker bør få mer fokus fram mot valget i september, mener han.

– Det er sørgelig hvis det trengs tørke og branner for at miljøspørsmålet skal bli stort. Vi hadde naturligvis ønsket at det ikke var nødvendig. Det er mulig at dette er en fordel for oss, det er i alle all ingen ulempe, sier Arthursson.

