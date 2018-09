Miljöpartiet over sperregrensen i Sverige

Etter en nervepirrende valgvake ser Miljöpartiet ut til å få en oppslutning på 4,3 prosent, like over sperregrensen. Partiet jubler til tross for nedgangen.

Det ble nemlig ganske stille på valgvaken til Miljöpartiet da SVTs valgdagsmåling dukket opp på skjermen og viste 4,2 prosent søndag kveld. Mange fryktet at partiet ville havne under sperregrensen på 4 prosent, noe talsperson Isabella Lövins tale også bar preg av.

Med 6.003 av 6.004 valgdistrikter opptalt ser det imidlertid ut til at Lövin og hennes partifeller kan puste lettet ut med en oppslutning på 4,3 prosent.

– Valgvaken begynte med at kristendemokrater og sverigedemokrater satt og hånlo og sa at «nå slipper vi det der miljøpartiet». Men de slipper ikke unna oss, sa partiets andre talsperson Gustav Fridolin fra scenen natt til mandag.

Videre uttalte Fridolin at Miljöpartiet jobber med å «knekke koden» for hvordan man kan sitte som et lite parti i regjering uten å miste støtte fra velgerne. Ved valget i 2014 hadde partiet hele 6,9 prosent oppslutning.

På Twitter gratuleres Miljöpartiet av sitt norske søsterparti Miljøpartiet De Grønne.

– Gratulerer til Miljöpartiet med en fantastisk valgkamp! Det var utrolig inspirerende å besøke dere i innspurten, og nå får dere belønning for arbeidet! Kampen fortsetter for den internasjonale grønne bevegelsen – klimaet kan inte venta! skriver nasjonal talsperson Arild Halmstad.

