Milliardforlik etter massakren i Las Vegas

Sørgende ved et minnested for de drepte i Las Vegas tidligere denne uken. Det er to år siden massakren der 58 personer ble drept, og ofre og etterlatte har inngått et forlik med eierselskapet til hotellet der gjerningsmannen skjulte seg. Foto: John Locher / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)