Milliardærpar i Canada ble trolig drept

Etterforskningen tyder på at tror Barry Sherman (75) og kona Honey (70) ble kvalt av flere personer.

NEW YORK (Nettavisen): Ekteparet Sherman ble funnet døde i kjelleren i sitt herskapshus i Toronto 15. desember da en eiendomsmegler var innom.

Obduksjonen avdekket at dødsårsaken for begge var kvelning.

Den etterlatte familien har hyret inn en rekke eksperter for å foreta en privat etterforskning, deriblant flere tidligere drapsetterforskere. En kilde tilknyttet denne etterforskningen forteller CBCToronto at de er av den oppfatning at ekteparet ble myrdet av flere personer.

Privatetterforskerne mener at håndleddene deres viser at de på et tidspunkt var bundet sammen. Ingen materialer som kan ha bli brukt til dette, er funnet på åstedet. De var ikke bundet da de ble funnet.

Politiets teori har vært at dette var et mulig drap og selvmord.

Fredag bekreftet også politiet at de ser på dødsfallene som overlagte drap.

- Det er ingen tegn til innbrudd. Vi tror nå, etter seks ukers etterforskning, at vi har tilstrekkelig med bevis til å betrakte dette som et dobbeltmord og at Honey og Barry Sherman ikke var tilfeldige ofre, sier etterforsker Susan Gomes ifølge CBC.

Politiet har foreløpig ikke gitt inntrykk av å ha noen konkrete personer mistenkt for drapene.

Barry Sherman er grunnleggeren av Apotex og ekteparet var aktiv i det sosiale livet i Toronto og anerkjent for sitt filantropiske arbeid.

Det antas at de hadde en formue på rundt 4,77 milliarder kanadiske dollar. Paret etterlot seg fire barn.

EN POLITIMANN fotograferer utsiden av herskapshuset til ekteparet Barry og Honey Sherman.

