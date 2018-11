Millioner av amerikanere hindres i å stemme

Millioner av amerikanere er forhindret fra å stemme i tirsdagens mellomvalg på grunn av delstatenes strenge regelverk. Særlig minoritetsvelgere rammes.

Politiske kommentatorer peker på at det først og fremst er Demokratene som taper velgere på grunn av stivbeinte regelverk, og restriksjonene vil etter alt å dømme påvirke utfallet av valget.

USA har en befolkning på nesten 328 millioner. Nær seks millioner av dem er stengt ute fra valget fordi de er i fengsel, ute på prøve eller venter på dom.

Afroamerikanere er overrepresentert i det amerikanske straffesystemet. Ifølge organisasjonen The Sentencing Project er det mer enn fire ganger så sannsynlig at afroamerikanere utestenges fra valget enn medlemmer av andre befolkningsgrupper.

Fratas stemmeretten

Reglene for straffedømte varierer fra delstat til delstat. I Maine og New Hampshire tillates innsatte å stemme. Men i Kentucky, Iowa, Virginia og Florida er en hvilken som helst dom, selv for mindre alvorlige forhold som besittelse av cannabis, nok til å bli fratatt stemmeretten på livstid.

I Florida, en delstat som Donald Trump vant med 112.000 stemmer i 2016, er 1,5 millioner mennesker fratatt stemmeretten på grunn av sitt rulleblad. En folkeavstemning om å endre deler av denne ordningen finner sted samtidig som mellomvalget tirsdag.

Krever gateadresse

USA har ingen ordning med nasjonalt ID-kort. Hver delstat lager selv reglene for hva slags legitimasjon som er gyldig i valglokalene.

Ifølge borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) har flere delstater innført restriktive regler siden 2010.

North Dakota har innført krav om at innbyggerne dokumenterer en gateadresse. I delstaten bor det flere tusen medlemmer av urbefolkningen, og mange lever i reservater som bare har en postboksadresse. De risikerer dermed å bli avvist når de forsøker å stemme.

Demokraten Heidi Heitkamp, som vant sin senatsplass med bare 3.000 stemmers overvekt, kjemper for gjenvalg i North Dakota.

Forsvarerne av regelen mener den hindrer valgjuks, siden delstaten ikke setter forhåndsregistrering som krav for å stemme.

Stanset 53.000 registreringer

I Georgia er det innført en ordning der opplysningene velgerne oppgir når de registrerer seg, sammenlignes med dem som er oppgitt i søknader om førerkort eller personnummer.

Hvis noe ikke stemmer overens, kan myndighetene nekte registrering.

Rundt 53.000 registreringer har stanset opp i delstaten. 70 prosent av dem tilhører afroamerikanere, ifølge Southern Poverty Law Center.

Dom

Det er den republikanske guvernørkandidaten Brian Kemp som leder kontoret som foretar velgerregistreringene.

Hans utfordrer er demokraten Stacey Abrams, som håper å bli den første svarte kvinnen som velges til guvernør i USA. Abrams beskylder Kemp for å misbruke sin makt for å påvirke valget i egen favør.

Kemp sier på sin side at velgerne kan stemme hvis de kommer med tilleggsopplysninger, og beskylder Abrams for å ville la ulovlige migranter delta i valget.

En føderal dommer beordret fredag delstaten til å endre prosedyrene umiddelbart.

(©NTB)

Mest sett siste uken