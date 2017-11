Minister funnet død etter sexanklager

Minister Carl Sargeant måtte gå av fredag, som følge av anklager om upassende oppførsel. Nå er han funnet død.

Den walisiske ministeren Carls Sargeant gikk av fredag, etter å ha blitt suspendert som følge av anklager om upassende oppførsel, og er også under etterforskning. Selv sa Sargeant at han ønsket å bli renvasket. Han omtalte anklagene som «sjokkerende» og at de påvirket ham sterkt.

Han ønsket en uavhengig undersøkelse «for å tillate at jeg får renvasket navnet mitt» sa han ifølge blant andre The Independent.

Politiet i Nord-Wales sier at Sargeant ble funnet død tirsdag formiddag. Politiet tror ikke det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med dødsfallet, skriver Sky News.

Sargeant var minister for barn og lokalsamfunn, før han måtte gå av fredag.

- Jeg er sjokkert over den grusomme nyheten. Mine tanker og sympatier går til hans familien og venner, skriver Labour-leder Jeremy Corbyn på Twitter.

- Han var en snill og omsorgsfull ektemann, far, sønn og venn. Vi er knust, og vi vet at vår sorg vil bli delt av de som kjente og elsket ham, skriver familien i en erklæring.

