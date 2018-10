Minister: Khashoggis drapsmenn blir straffeforfulgt i Saudi-Arabia

Utenriksminister Adel al-Jubeir sier at de som sto bak drapet på Jamal Khashoggi vil bli stilt til ansvar i Saudi-Arabia.

Med det avviser han tilsynelatende Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans forespørsel om at de 18 saudiaraberne som er mistenkt for drapet blir utlevert til Tyrkia og straffeforfulgt der.

– Kongedømmet har vært veldig tydelig på at de som var ansvarlige for dette vil bli stilt til ansvar, sier al-Jubeir under et pressemøte i Bahrain lørdag.

– Når det gjelder utlevering vil jeg si at disse individene er saudiarabiske statsborgere. De er pågrepet i Saudi-Arabia, etterforskningen er i Saudi-Arabia, og straffeforfølgelsen av dem vil skje i Saudi-Arabia, fortsetter han.

Samtidig kaller han den globale fordømmelsen av drapet «hysterisk», og påpeker at både medier og politikere for å dømme Saudi-Arabia før etterforskningen er ferdig.

(©NTB)

