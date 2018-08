Minister mener Storbritannia mest sannsynlig forlater EU uten avtale

Den britiske ministeren Liam Fox mener det nå er 60 prosent risiko for at britene må klare seg uten en avtale med EU når de forlater unionen neste år.

Fox, som er minister for internasjonal handel, legger skylden på EU-kommisjonens forhandlingsleder Michel Barnier. I et intervju med Sunday Times framholder han at oddsene for at det ikke blir noen brexit-avtale, nå ligger på «60-40».

– Jeg mener at kommisjonens stahet driver oss mot at vi ikke får noen avtale. Hvis EU bestemmer seg for at den teologiske besettelsen til de som ikke er valgt, er viktigere enn at folket i Europa har det økonomisk bra, så blir det byråkratenes brexit, ikke folkets brexit, og da kommer det bare til å bli én utgang, sier Fox.

Ifølge Fox har Barnier avvist den siste planen til statsminister Theresa May med begrunnelsen «vi har aldri gjort det tidligere». Nå mener han at ballen ligger hos EUs 27 medlemsland, og at EU snart må komme med et forslag som vil kunne bli akseptert i Storbritannia.

– Det er opp til EU27 å avgjøre hvorvidt de ønsker at EU-kommisjonens ideologiske renhet skal ivaretas på bekostning av den virkelige økonomien, sier Fox.

Intervjuet ble gitt etter at May besøkte Frankrikes president Emmanuel Macron på et fort ved Middelhavet der han tilbringer sommerferien. Under det uformelle møtet skal May ha forsøkt å få Macron til å støtte de britiske forslagene.

Storbritannia skal etter planen forlate EU den 29. mars neste år.

(©NTB)

