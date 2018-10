Minister pågrepet på Sri Lanka etter at livvakt skjøt mot demonstranter

Sri Lankas petroleumsminister er pågrepet etter at livvaktene hans skjøt og drepte en mann som protesterte mot ministeren.

Det skal ha vært tilhengere av president Maithripala Sirisena som søndag forsøkte å sperre veien for petroleumsminister Arjuna Ranatunga i hovedstaden Colombo. Tre personer ble truffet da Ranatungas livvakter åpnet ild, deriblant en 34 år gammel mann som senere døde.

Livvaktene har forklart at folkemengden forsøkte å ta ministeren som gissel.

Mandag ble Ranatunga pågrepet etter at fagforeninger anklaget ham for å ha beordret skytingen. Dagen før ble også en av livvaktene hans pågrepet.

Ranatunga er nært alliert med Ranil Wickremesinghe, statsministeren som i forrige uke ble avsatt av presidenten.

– Attentatplaner

Wickremesinghe har nektet å gå av, og han har fortsatt støtte fra et flertall i nasjonalforsamlingen.

President Sirisena holdt søndag en TV-sendt tale der han hevdet at en minister i regjeringen har planlaget et attentat mot ham, og at det var derfor statsministeren fikk sparken.

Sirisena og Wickremesinghe er tidligere allierte, men har etter hvert havnet i flere konflikter. Blant annet har presidenten nektet å godta regjeringens økonomiske reformer.

Etter avsettelsen er Sri Lanka kastet ut i en politisk krise der frontene ser ut til å hardne til.

– Frykter blodbad

Etter å ha sparket Wickremesinghe har Sirisena utnevnt landets omstridte ekspresident Mahinda Rajapakse som statsminister. Han har også gitt nasjonalforsamlingen beskjed om å stanse arbeidet i tre uker.

Lederen for nasjonalforsamlingen Karu Jayasuriya har advart presidenten mot framgangsmåten.

– Noen forsøker å løse denne saken i gatene. Hvis det skjer, vil det bli et blodbad, sa han søndag.

USAs utenriksdepartement har uttalt at de følger situasjonen med bekymring, samtidig som Sirisena blir bedt om å kalle sammen nasjonalforsamlingen igjen.

(©NTB)

Mest sett siste uken