Mink i seks forskjellige land har fått påvist covid-19

Oppdrettere fra i alt seks land har meldt inn tilfeller av covid-19 hos mink i minkfarmer til Verdensorganisasjonen for dyrehelse (OIE), ifølge WHO.

Som følge av spredning av et mutert koronavirus blant mink i danske minkfarmer, besluttet den danske regjeringen forrige uke at all mink i landet skulle avlives. Det gjelder om lag 15 millioner dyr.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier i en pressemelding at minkfarmer i Danmark, Nederland, Spania, Sverige, Italia og USA også har meldt inn koronasmitte til OIE.

WHO skriver at det er behov for ytterligere undersøkelser for å verifisere de foreløpige funnene, og for å kunne forstå eventuelle implikasjoner de kan ha for behandling og vaksiner mot viruset.

FN-organet beskriver det i pressemeldingen som bekymringsfullt når virus smitter fra dyr til menneske, og når en dyrepopulasjon kan bidra til ytterligere spredning av et virus som rammer mennesker. I

tillegg kan det forekomme genetiske mutasjoner når viruset sprer seg mellom mennesker og dyr, heter det.

