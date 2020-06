Minneapolis forbyr politiet å ta kvelertak

Byrådet i Minneapolis i USA forbyr politiet å ta kvelertak og påbyr politiet å rapportere og gripe inn mot kolleger som uberettiget bruker makt.

Afroamerikaneren George Floyd døde under en brutal pågripelse i Minneapolis i delstaten Minnesota 25. mai. Politimannen som presset kneet mot nakken hans i flere minutter, er siktet for drap, og tre andre er siktet for medvirkning.

Forbudet er resultat av en avtale mellom byen og delstatens menneskerettighetsdepartement, som startet en etterforskning av Floyds dødsfall.

Avtalen innebærer også at politisjefen i Minneapolis må godkjenne enhver bruk tåregass, gummikuler, batonger og andre midler som brukes for å kontrollere folkemengder.

