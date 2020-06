Flere kjente borgerrettsforkjempere og politikere deltar torsdag i en minneseremoni for George Floyd i Minneapolis.

Seremonien begynte på ettermiddagen lokal tid ved et universitet i den amerikanske byen.

Den kjente pastoren og borgerrettsforkjemperen Al Sharpton skal holde minnetale. Også pastor Jesse Jackson, kongressrepresentanten Ilhan Omar og senator Amy Klobuchar deltar. For å unngå koronasmitte bruker de sørgende munnbind.

Afroamerikanske George Floyd døde da han brutalt ble pågrepet av politiet i Minneapolis i forrige uke. I etterkant har det vært både fredelige protester og opptøyer mange steder i USA.

I løpet av den neste uken er det planlagt flere minneseremonier for Floyd i tre forskjellige byer.

Seremonien i Minneapolis er den første, og flere medlemmer av Floyds familie er også til stede her. Over Floyds forgylte kiste er det projisert et veggmaleri med teksten «Jeg kan puste nå».

46-åringen døde etter å ha ligget på bakken med en politimann over seg i mange minutter. Floyd sa flere ganger at han ikke fikk puste, men politimannen fortsatte å presse kneet mot nakken hans.

