Minnesota-guvernør: Opptøyene er en hån mot George Floyd

Minnesota-guvernør Tim Walz sier de voldsomme opptøyene som har preget delstaten og resten av USA, er en hån mot George Floyds minne. Han maner nå til ro.

– Dette dreier seg ikke på noen som helst måte lenger om dødsfallet til George Floyd. Dette dreier seg om angrep på sivilsamfunnet og om å spre frykt og ødeleggelse i våre flotte byer, sa Walz på en pressekonferanse lørdag.

Han la til at førsteprioritet nå er å få gjenopprettet ro og orden, og han bekreftet at han har mobilisert ytterligere 1.000 soldater fra Nasjonalgarden i tillegg til de 700 som allerede er utplassert.

Walz påpekte at fredelige demonstrasjoner er tillatt og at ro og orden må gjenopprettes i Minneapolis for å hedre avdøde George Floyds minne.

Byens ordfører, Jacob Frey, deltok også på pressekonferansen.

– Dette handler ikke lenger om å ytre seg. Dette er voldsbruk, og det må slutte. Vi står midt oppe i en pandemi nå, sa Frey.

Opptøyene i Minneapolis fortsatte for fjerde natt på rad natt til lørdag. Hus og biler ble påtent og butikker ble plyndret. Tusenvis av mennesker var ute i gatene og trosset portforbudet som trådte i kraft fredag kveld.

