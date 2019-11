Minst 13 drept i ny massakre i Kongo

Røyk stiger opp fra FN-styrkens leir i Beni i Kongo mandag. Sinte innbyggere som mener FN ikke gjør en god nok jobb for å beskytte dem, satte rådhuset i byen i brann og stormet FN-leiren etter at en militsgruppe drepte åtte personer for noen dager siden. Onsdag meldes det om et nytt angrep fra militsen. Foto: Al-hadji Kudra Maliro / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)