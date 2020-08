Minst 13 drept i sammenstøt i sudansk kystby

13 personer er drept og 42 såret i kamper mellom rivaliserende folkegrupper i havnebyen Port Sudan ved Rødehavet, melder statlige medier.

Kampene brøt ut søndag kveld og pågikk fortsatt tirsdag, ifølge det sudanske nyhetsbyrået Suna.

Uroen startet med en demonstrasjon mot en ny guvernør og eskalerte da demonstrantene, som tilhører nuba-folket, tok seg inn i et område dominert av beni amer-folket. De to folkegruppene har røtter i henholdsvis den sørlige og østlige delen av Sudan og har lenge hatt et konfliktfylt forhold til hverandre.

Det er innført portforbud i byen, og regjeringen har sendt forsterkninger for å få kontroll over situasjonen.

Port Sudan ligger nordøst i Sudan og har nesten en halv million innbyggere. Det er landets viktigste havneby.

(©NTB)