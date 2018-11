Minst 14 døde og 27 skadd i stor trafikkulykke i Kina

Minst 14 mennesker er bekreftet døde etter at en tung lastebil mistet kontrollen på en motorvei i Gansu-provinsen i Kina lørdag kveld og kjørte inn i 31 biler.

Kinesiske myndigheter opplyser at kjøretøyet som var ute av kontroll, raste inn i biler som sto i kø foran en bomstasjon ved en avkjøring. Ulykken skjedde ifølge CNN i byen Lanzhou.

Årsaken til ulykken er ukjent.

I forrige uke mistet 15 personer livet i en bussulykke der føreren kjørte av en bro over elva Yangtze i byen Chongqing. Der viste overvåkingsvideoer i etterkant at føreren og en av busspassasjerene kranglet i forkant av ulykken, før bussen plutselig skjærer over motgående kjørefelt og av broen.

