Minst 15 pågrepet under 1.mai-markering i Istanbul

Politiet i Istanbul pågrep fredag minst 15 personer, deriblant fagforeningsledere, som forsøkte å arrangere en 1. mai-marsj til tross for demonstrasjonsforbud.

Fagorganisasjonen DISK tvitret fredag at flere ledere var pågrepet ved Taksimplassen, en historisk plass som tidligere har vært et samlingssted for en rekke demonstrasjoner.

Bilder viser en svært anspent og tett konfrontasjon mellom politi og demonstranter utstyrt med masker.

Ifølge kontoret til Istanbuls guvernør ble demonstrantene senere løslatt. Det står også at flere fagorganisasjoner har fått lov til å legge ned kranser på plassen, slik de ønsket.

I 1977 ble 34 personer skutt og drept under en 1. mai-markering på Taksimplassen. Den har derfor stor symbolsk verdi for fagbevegelsen i Tyrkia. Skuddene ble avfyrt fra en bygning like ved.

