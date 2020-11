Minst 1.500 sykepleiere har dødd av koronaviruset

Den internasjonale sykepleierorganisasjonen ICN skriver at like mange sykepleiere har dødd av koronaviruset som døde under hele 1. verdenskrig.

– Siden mai 2020 har vi etterspurt standardisert og systematisk innsamling av data om smitte og dødsfall blant helsearbeidere. Det faktum at det fortsatt ikke har skjedd er en skandale, sa ICN-leder Howard Catton på Nightingale-konferansen i slutten av oktober.

Organisasjonens analyser tyder på at pandemien kan ha kostet til sammen 20-30.000 helsearbeidere livet. Opp mot 10 prosent av de over 50 millioner smittede i verden kan være helsearbeidere.

– Dette er et bevis på at arbeidsgivere og politikere verden over ikke har beskyttet helse- og omsorgsarbeidere, og det er virkelig skremmende, sier leder Sineva Ribeiro i den svenske fagforeningen Vårdförbundet.

