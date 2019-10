Minst 16 drept i jihadistangrep i Nigeria

Minst 16 mennesker, blant dem elleve soldater, er drept i jihadistangrep i delstaten Borno i det nordøstlige Nigeria.

Angrepene mot militære og sivile mål ble utført av rivaliserende grupperinger innen Boko Haram torsdag og lørdag.

Torsdag falt en militær kolonne bestående av tre kjøretøyer i et bakhold i nærheten av landsbyen Mauro i Benisheikh-distriktet.

– Våre menn på patrulje falt i et terrorist-bakhold, som krevde elleve soldaters liv og såret ytterligere 16. To soldater er fortsatt savnet, sier en offiser i Nigerias forsvar.

Han sier at angriperne stakk av etterpå med elleve automatgevær av typen AK-47, samt antiluftskyts montert på en pickup.

I et annet angrep samme dag åpnet krigere i Boko Haram ild mot et kjøretøy i landsbyen Frigi. En person ble drept og flere såret. To menn ble også drept i et annet angrep i Gubio.

Lørdag stormet væpnede menn fra Boko Haram en leir for fordrevne sivile i Banki ved grensa til Kamerun. To personer ble drept, og tre vakter ble såret i angrepet.

Over 35.000 mennesker er drept siden Boko Haram innledet sin krig i det nordlige Nigeria for rundt ti år siden, og to millioner mennesker er fordrevet fra sine hjem. Volden har siden spredt seg til nabolandene Niger, Tsjad og Kamerun.

(©NTB)