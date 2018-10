Minst 16 drept i selvmordsangrep i Somalia

Minst 16 mennesker er drept i to selvmordsangrep i byen Baidoa i Somalia lørdag, opplyser politiet i landet.

Angrepene rammet en restaurant og en kafé. Angripere med selvmordsvester gikk inn på de to stedene og utløste bomber med få minutters mellomrom, opplyser vitner.

– Totalt er det bekreftet at 16 er drept i de to eksplosjonene. Nesten 20 andre er såret, noen av dem alvorlig. Sju døde i den første eksplosjonen og ni i den andre, sier Abudulahi Mohamed, talsmann for politiet i Baidoa.

– Alle ofrene var sivile, og tallet på døde kan stige, sier han.

Tallet på døde bekreftes av en annen politikilde.

Søndag er det ett år siden en lastebilbombe drepte nesten 500 personer i hovedstaden Mogadishu. Det er det verste terrorangrepet noen gang i Somalia, og islamistgruppen al-Shabaab ble utpekt som ansvarlig. Gruppen, som har bånd til al-Qaida, kjemper for å styrte den internasjonalt anerkjente regjeringen i Mogadishu.

Gruppen ble drevet ut av hovedstaden i 2011, men kontrollerer fortsatt deler av landet og gjennomfører stadig angrep mot regjeringen, militæret og sivile mål.

