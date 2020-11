Minst 16 omkom i orkanen Iota

I tillegg til store ødeleggelser i Nicaragua og Honduras, har orkanen Iota ført til minst 16 dødsfall i Nicaragua.

De foreløpige dødstallene fra den andre orkanen som rammer landet på to uker ble bekreftet av Nicaraguas visepresident og førstedame Rosario Murillo onsdag.

Ingen dødsfall er bekreftet i Honduras enda.

Flere av ofrene er begravd under jordskred som skjedde som følge av orkanen, blant annet på fjellet Macizo de Peñas Blancas, 130 kilometer nord for hovedstaden. Minst sju er bekreftet omkommet her, og søket fortsetter, ifølge visepresidenten.

Iota rammet Nicaragua og Honduras mandag kveld lokal tid, som en kategori 4-orkan. Den traff på nesten nøyaktig samme sted som orkanen Eta for to uker siden. Onsdag morgen hadde uværet løst seg opp over El Salvador.

(©NTB)

