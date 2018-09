Minst 18 skal ha omkommet i gasseksplosjon i Nigeria

Et vitne forteller at minst 18 personer omkom og at 40 andre fikk brannskader i en gasseksplosjon i Nigeria.

Eksplosjonen skjedde ved et gassdepot i Lafia, hovedstaden i delstaten Nasarawa. Taxisjåføren Yabuku Charles var med på å evakuere ofrene og forteller om mange døde og skadde.

Nigeriansk politi bekrefter at det har vært en eksplosjon, men kan ikke oppgi noe tall på ofre.

Presidenten i det nigerianske senatet, Bukola Saraki, skriver i en Twitter-melding at eksplosjonen var forferdelig, og at han har møtt overlevende.

I januar døde ti personer i en eksplosjon i et gassdepot i delstaten Lagos i landet. Mange gassforhandlere har mini-depoter i nigerianske byer, og det har blitt stilt spørsmål ved sikkerheten til mange av virksomhetene.

