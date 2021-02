Minst 19 landsbybeboere drept i massakre nordvest i Nigeria

Minst 19 mennesker ble drept da væpnede menn stormet og plyndret to landsbyer nordvest i Nigeria i helgen, opplyser landets myndigheter.

Landsbyene i området er stadig utsatt for væpnede gjenger som kommer for å bortføre beboere og stjele kveg. De krever også løsepenger for personene de har bortført, og setter fyr på bebyggelsen etter å ha plyndret landsbyene.

En talsmann for myndighetene opplyser at angriperne ankom den ene landsbyen på motorsykler lørdag kveld, og at de tidligere på dagen hadde stormet en annen. Blant bygningen som ble påtent, var flere butikker, lagre og en kirke. Flere innbyggere ble etterlatt med skuddskader.

(©NTB)

