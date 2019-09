Minst 19 omkom i jordskjelv i Pakistan

Minst 19 personer har mistet livet og rundt 300 er skadd etter at et jordskjelv rystet den nordøstlige delen av Pakistan.

Det opplyser pakistansk politi. Jordskjelvet, som hadde sitt senter rundt 20 kilometer nord for Jhelum i Punjab-provinsen, er målt til en styrke på 5,2, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Senteret var ikke langt under jordoverflaten, noe som gjorde at ødeleggelsene ble større enn det et dypere skjelv ville ha forårsaket.

Det er meldt om store sprekker i veier og ødelagt infrastruktur. Nyhetsbyrået AFPs journalister i området forteller om meterdype hull på en av hovedveiene.

Nødetater og ambulanser har rykket ut for å hjelpe de jordskjelvrammede, og forsvaret er også satt inn. TV-bilder viser biler som har kjørt seg fast i hull og veltede busser og lastebiler.

