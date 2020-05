Minst 22 drept i kamper nordvest i Syria

Minst 22 personer er drept i kamper mellom jihadister og regimevennlige krigere nordvest i Syria, ifølge SOHR.

Kampene er de blodigste siden en våpenhvile trådte i kraft i Idlib-provinsen for over to måneder siden, melder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) søndag.

Det skal ha vært opprørerne som startet kampene ved å angripe stillingene til regimevennlige militssoldater tidlig søndag morgen.

Våpenhvilen kom på plass etter at nesten en million mennesker var drevet på flukt under en stor offensiv der det syriske regimet gjenerobret store deler av provinsen fra opprørere.

(©NTB)