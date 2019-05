Minst 23 skal være drept i fangeopprør i Venezuela

Minst 23 fanger er drept i et opprør i et fengsel vest i Venezuela, opplyser en organisasjon som jobber for fangers rettigheter.

Fangeopprøret fant sted i Acarigua i delstaten Portuguesa, ifølge organisasjonen Venezuelan Observatory for Prisons. 14 fengselsansatte ble også såret i opptøyene, melder avisen El Nacional. Ifølge ubekreftede meldinger eksploderte det tre granater i cellene. De sårede antas å ha blitt brakt til et lokalt sykehus der det er blitt observert et stort antall sikkerhetsstyrker. (©NTB)