Minst 35 drept i angrep mot Kabul-universitet

Terrorangrepet mot universitetet i Afghanistans hovedstad Kabul kostet minst 35 mennesker livet, ifølge regjeringskilder.

Rundt 50 ble såret i angrepet, og de fleste av ofrene var studenter, opplyser to regjeringskilder til Reuters.

Tre tungt væpnede menn stormet universitetsområdet og åpnet ild i forelesningssalene mandag morgen.

Angriperne forskanset seg i bygningene og ble først nedkjempet av afghanske sikkerhetsstyrker etter seks timer.

Norske soldater bisto i aksjonene ved universitetet. Norge har rundt 60 spesialsoldater i Kabul, der de i flere år har samarbeidet tett med det afghanske politiets spesialstyrke Crisis Response Unit 222 og følger dem når de er ute på oppdrag.

IS tar ansvaret

Den ytterliggående islamistgruppa IS har i en kunngjøring på nettstedet Amaq tatt på seg ansvaret for terrorangrepet mot universitetet i Kabul, som har 17.000 studenter.

I forrige uke tok IS også på seg ansvaret for et selvmordsangrep mot en utdanningsinstitusjon i den sjiadominerte bydelen Dasht-e-Barchi i Kabul. Angrepet kostet minst 24 liv, de fleste av dem studenter.

Afghanistans president Ashraf Ghani lover hevn.

– Vi kommer ikke til å forholde oss tause. Vi kommer til å ta hevn. Våre modige styrker kommer etter dere over alt, og de kommer til å eliminere dere, sa han tirsdag.

Nato-fordømmelse

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier han er forferdet over Kabul-angrepet samt terrorangrepet som kostet fire mennesker livet i sentrum av Wien mandag kveld.

– Dette er en påminnelse om at terrorisme berører alle og hvor viktig det er å fortsette kampen mot IS. Mine kondolanser går til alle berørte, tvitret han tirsdag.

(©NTB)