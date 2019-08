Minst 40 savnet utenfor Libyas kyst

Minst 40 mennesker som var på vei til Europa, er savnet og fryktes omkommet etter at båten deres kantret utenfor kysten av Libya, ifølge kystvakten og FN.

Talsmann Ayoub Gassim i den libyske kystvakten sier at minst fem omkomne, blant dem ett barn, er funnet i nærheten av byen Khoms.

Minst 65 migranter, de fleste av dem fra Sudan, ble berget i live, ifølge Gassim, som legger til at en leteaksjon pågår etter de savnede.

Minst 40 mennesker anslås å være omkommet eller savnet, opplyser talsmann Charlie Yaxley i FNs flyktningkontor.

Alarm Phone, en uavhengig støttegruppe for folk som krysser Middelhavet, sier opptil 100 migranter var om bord i båten som kantret. Gruppen sier de ble oppringt fra folk på båten «som var i stor nød, de gråt og skrek og fortalte oss at folk allerede hadde dødd».

Libyas kystvakt oppgir selv å ha stanset hundrevis av migranter i Middelhavet så langt i august.

De siste årene har EU slått seg sammen med kystvakten og andre libyske styrker for å hindre at folk tar den farlige sjøveien til Europa. Menneskerettsgrupper sier det har gjort at migranter og flyktninger overlates til brutale væpnede grupper eller sperres inne i interneringsleirer.

Minst 2.500 mennesker er sperret inne i slike sentre under svært dårlige forhold i og rundt Tripoli. Menneskesmuglere og et vell av militser har utnyttet det blodige kaoset som har rådet i Libya siden opprørere med NATOs støtte styrtet Muammar Gaddafi i 2011. I juli ble minst 53 mennesker drept i et luftangrep mot en interneringsleir for flyktninger og migranter i Libya.

