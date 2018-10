Minst 50 døde da de ble påkjørt av et tog i India

Minst 50 personer døde da de ble påkjørt av et tog som kom i full hastighet mot dem på et jernbanespor i den indiske delstaten Punjab fredag.

Folkemengden sto på et jernbanespor i utkanten av byen Amritsar og så på et fyrverkeriarrangement under en religiøs festival.

De så ikke toget som kom i full hastighet mot dem, ifølge opplysninger fra kongressrepresentant Pratap Singh Bajwa.

Han legger til at toget fortsatte ferden uten å stanse.

(©NTB)

Mest sett siste uken