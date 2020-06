Minst 60 drept i nytt angrep nordøst i Nigeria

Minst 20 soldater og 40 sivile er drept av en utbrytergruppe fra Boko Haram i to angrep i den urolige Borno-delstaten nordøst i Nigeria lørdag.

Den islamske staten Vest-Afrika provinsen (ISWAP), som er en utbrytergruppe fra Boko Haram har ifølge Reuters påtatt seg ansvar for de to angrepene lørdag i Monguno og Nganzai i delstaten Borno, i tillegg til et angrep tidligere i uka i Gubio, der 69 ble drept.

Lørdag opplyser to hjelpearbeidere og tre innbyggere at angriperne var tungt bevæpnet da de kommet til Monguno i 11-tiden på formiddagen. Byen er et knutepunkt for internasjonale hjelpeorganisasjoner. De påtraff regjeringsstyrker, drepte minst 20 soldater, før de herjet området i tre timer. Flere hundre skal ha blitt skadd i skuddvekslinger, og FNs stasjon i området og politistasjonen ble satt fyr på.

Angrepet i Nganzai fant sted samtidig, der ble 40 sivile funnet drept etterpå.

Angriperne delte ut flygeblader til befolkningen med advarsler mot å samarbeide med internasjonale organisasjoner eller militæret.

Nigeria kjemper mot et voldelig, islamistisk opprør nordøst i landet, der islamistgruppa Boko Haram har drept og bortført tusenvis av mennesker de siste årene. I løpet av ti år er rundt 36.000 liv gått tapt og rundt 2 millioner internt fordrevet.

(©NTB)