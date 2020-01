Minst åtte omkom i brann i omsorgsbolig i Tsjekkia

Minst åtte personer har mistet livet og et trettitall er skadd i en brann i en omsorgsbolig i den tsjekkiske byen Vejprty. Brannårsaken er ikke kjent.

Brannen brøt ut like etter klokka 6 søndag morgen.

Flere av de overlevende er alvorlig skadd, opplyser en talsmann for redningsmannskapene.

Den lille byen Vejprty ligger nordvest i Tsjekkia like ved den tyske grensen. Sju ambulanser rykket ut til stedet, to av dem fra Tyskland. Et helikopter kunne ikke delta i redningsinnsatsen på grunn av dårlig vær.

