Minst én omkom da kran kollapset over bygning i USA

Kranen kollapset mens det var tordenvær og kraftig vind i Dallas, opplyser talsperson for redningsmannskapene til brannvesenet Jason Evans til Dallas Morning News. Kranen raste over bygningen i sentrum søndag ettermiddag lokal tid mens det blåste sterk vind, regnet og haglet i Nord-Texas. De første meldingene gikk ut på at to personer var brakt til sykehus, men dette ble senere korrigert til at én har mistet livet og seks er brakt til sykehus. Ytterligere informasjon foreligger ikke ennå. (©NTB)