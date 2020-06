Minst én person koronasmittet etter antirasistisk demonstrasjon i København

Politiet anslo at over 15.000 mennesker deltok i demonstrasjonen mot rasisme i København 7. juni. I forkant sa en dansk professor i virologi og immunologi at smittefaren er så liten at det ikke er grunn nok til å unngå demonstrasjoner. Foto: Nikolai Linares / Ritzau Scanpix via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)