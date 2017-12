Minst fem drept etter at buss kjørte inn i folkemengde i Moskva

Politiet sier de foreløpig etterforsker hendelsen som en ulykke.

En buss kjørte ned i en fotgjengerundergang i Moskva mandag. Fem mennesker mistet livet og 15 er skadd. Tre av de skadde er fraktet til sykehus med alvorlige skader.

Ifølge øyenvitner på stedet, skal bussen plutselig ha kjørt inn på fortauet før den kjørte ned i trappen til fotgjengerundergangen.

Russiske medier har også publisert en video i sosiale medier som skal være tatt på stedet.

Se bilder og video fra åstedet i videoen øverst.

Videoen viser hvordan bussen kjører ned gående personer som er på vei ned trappen, for deretter å bli stående. Trolig har mennesker blitt liggende under bussen.

Andre gående, som gikk på den andre siden i trappen, kom seg uskadd fra hendelsen.

Hendelsen skjedde ved Kutuzovskij-avenyen vest i den russiske hovedstaden, like ved metrostasjonen Slavjanskij Bulvar.

Автобус «Мострансавто» (Московская область) наехал на людей в переходе у метро «Славянский бульвар». На данный момент сообщается о 4 погибших и 15 пострадавших. pic.twitter.com/cUwykiuRMW — Илья Зотов (@EliasZotov) December 25, 2017

Bussjåføren er ifølge russiske medier pågrepet. Det er ikke kjent om han er siktet for noe, og i så fall hva.

Politiet opplyser ifølge statlige russiske medier at de så langt ikke etterforsker hendelsen som en terrorhandling, men som en ulykke. Årsaken er imidlertid foreløpig ikke bekreftet.

En politikilde sier til nyhetsbyrået RIA Novosti at politiet så langt har to teorier om hva som kan ha skjedd. Den ene er at bremsene på bussen har sviktet. Den andre er at bussen svingte unna en bil, og deretter havnet ned i fotgjengerundergangen.

Borgermester i Moskva, Sergey Sobyanin, skriver på Twitter at ambulansepersonell jobber på stedet.

- Tankene mine går til slektningene og vennene til ofrene, skriver han.

Mest sett siste uken