Minst fire drept i skyting i Canada

Minst fire er drept i en pågående skyteepisode i Canada, skriver politiet i Fredericton i New Brunswick i Canada på Twitter fredag.

Politiet i Fredericton i Canada melder fredag på Twitter om at minst fire mennesker er skutt og drept. De skriver klokken 13.48 norsk tid (8.45 lokal tid) fredag at episoden fortsatt pågår.

Politiet meldte først om episoden klokken 12.47 norsk tid (07.47 lokal tid). Da ba de mennesker holde seg unna området Brookside Drive på grunn av en pågående hendelse. Politiet ber folk holde seg hjemme og holde dørene låst.

- Vær så snill å fortsett å unngå området i Brookside Drive, skriver de.

