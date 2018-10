Minst ni døde og 20 savnet etter jordskred på Filippinene

Ni personer er bekreftet døde og mer enn 20 personer fremdeles savnet etter jordskred og flom utløst av tyfonen Yutu nord på Filippinene tirsdag.

Kraftige vindkast tok tak i hustak og rev trær over ende i uværet tirsdag, samtidig som en rekke jordskred ble utløst. Katastrofeberedskapsmyndighetene opplyser onsdag at de frykter dødstallene vil stige og at flere av de savnede er begravet av jordmassene.

Blant de omkomne er tre søsken på 11, 10 og 8 år og faren deres som mistet livet da hjemmet deres ble begravd i et jordskred i byen Banaue i Ifugao-provinsen, 261 kilometers nord for Manila.

Kom ikke fram

To personer er funnet døde etter at et annet skred tok tre bygninger i byen Natonin i et fjellområde i den nordlige delen av Cordillera-regionen. Det mistenkes at så mange som 31 personer befant seg inne i bygningene til sammen da skredet kom. De skal ha søkt tilflukt i en offentlig bygning, selv om det ikke var et evakueringssenter, ifølge katastrofeleder Ruben Carandang.

– Det var ikke et evakueringssenter, men noen søkte dessverre ly der, tilføyer han. Redningsmannskaper hadde problemer med å ta seg fram til skredområdet i Natonin, på grunn av de store leirmassene.

Husløse

Yutu slo innover Filippinene tirsdag morgen lokal tid med vindstyrke som tilsier orkan kategori 1, med vindkast opp mot 64 meter per sekund. Deretter roet vinden seg noe. Den kraftige stormen var svakere enn tyfonen som rammet landet i forrige måned, hvor om lag 100 personer omkom.

Før tyfonen traff øystaten flyktet om lag 10.000 personer fra sine hjem. Mange av dem bodde i lavtliggende og utsatte områder. Mer enn 38.000 mennesker er uten tak over hodet på grunn av tyfonen, og 30 flyavganger ble innstilt på grunn av uværet.

