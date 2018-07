Minst seks mennesker, der blant tre sivile, har mistet livet i skogbrannene i California, opplyser lokale myndigheter lørdag. Flere er savnet.

Cal Fire bekrefter lørdag at to barn og deres bestemor i 70-årene har omkommet i Carr. Ifølge AP var barna fire og fem år gamle. Skogbrannen som startet i området mandag omfatter et område på 32.749 hektar og har nesten doblet sitt omfang siden fredag.

I tillegg bekreftes at enda en av brannmannskapene er død. Vedkommende mistet livet i brannen i Ferguson som har beveget seg oppover mot nasjonalparken Yosemite sentralt i California.

Dødstallet har nå steget til seks. I tillegg er 17 personer meldt savnet, ifølge Reuters.

Lørdag erklærte USAs president Donald Trump unntakstilstand i California, etter at delstatsguvernør Jerry Brown i California gjorde det samme i det nordlige fylket Shasta og ba om føderal hjelp.

Mer enn 10.000 brannfolk er satt i sving for å kjempe mot 14 ulike skogbranner rundt om i California.

Tidligere denne uken, torsdag og fredag, ble to brannfolk bekreftet omkommet i brannen.

(©NTB)

Mest sett siste uken