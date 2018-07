Minst seks omkomne og tusenvis av fordrevne i Filippinene

Minst seks personer er døde etter jordskred i Filippinene. Som følge av tre tropiske sykloner og mye regn har 12.000 måttet flykte fra sine hjem.

Det opplyser myndighetene på Filippinene.

Tre forskjellige tropiske sykloner har siden den 15. juli ført til svært store regnmengder i store deler av Filippinene.

Blant de døde er to barn på tre og seks år, som døde da et jordskred begravde et hus i landsbyen Barbaza sør for Manila. I den nordlige provinsen La Union døde to brødre på elleve og tolv år i et jordskred.

Josie, syklonen som for øyeblikket herjer i Filippinene og har hatt vindkast på opp mot 75 kilometer i timen, ventes å bevege seg utenfor landets grenser mandag.

(©NTB)

Mest sett siste uken