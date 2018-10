Minst sju døde i nytt selvmordsangrep i Afghanistan

Sju personer er drept og fem skadd etter at en person sprengte seg selv ved en buss med offentlig ansatte nær Kabuls største fengsel onsdag.

Talsperson for politiet Basir Mujahid bekrefter at sju er drept og fem er skadd.

– En selvmordsbomber rettet angrepet mot en buss med offentlig ansatte, sier Mujahid.

Angriperen kom til fots til fengselet Pul Charkhi. Ingen skal ha påtatt seg ansvaret for angrepet foreløpig, men IS har påtatt seg ansvaret for de fleste av de mange angrepene i Kabul de siste månedene.

Mandag ble en person drept og seks personer skadd etter at en selvmordsbomber sprengte seg selv nær et kjøretøy på vei inn til Den nasjonale valgkommisjonen (IEC) i Afghanistan. Kjøretøyet var på vei inn med bokser med stemmesedler fra de forsinkede valgene i provinsene.

