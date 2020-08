Minst sju omkom i uvær i Hellas

Minst sju mennesker, blant dem en baby og et eldre par, mistet livet under et kraftig uvær og flom på øya Evvia sentralt i Hellas, opplyser myndighetene.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Politiet sier to personer i 80-årene ble funnet bevisstløse i sitt oversvømte hjem i landsbyen Politika søndag morgen. En åtte måneder gammel baby ble funnet død i første etasje i en leilighet i samme landsby, som ligger rundt 100 kilometer nord for Aten. En talsmann for den greske regjeringen opplyser at ytterligere fire voksne har mistet livet. Ifølge den lokale ordføreren var babyen og dens familie på ferie i Politika, der ei elv gikk over sine bredder og oversvømte deler av landsbyen. Det kraftige regnværet startet rundt midnatt lørdag, og brannvesenet rykket ut til over 50 branner forårsaket av lynnedslag. De rykket også ut for å redde rundt 50 mennesker fra biler og hus og bisto mange andre som fikk sine hjem oversvømt. Mange lokale veier er ufremkommelige. Det er to bruer som knytter Evvia til det sentrale Hellas, men veiforbindelsen til fastlandet er stengt, og bare ei ferjerute er i drift. (©NTB)

Reklame Her får du tak i munnbind på nett