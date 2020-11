Minst tjue pågrepet etter sammenstøt i Washington

Én person er alvorlig skadd etter en knivstikking under sammenstøt etter en Trump-demonstrasjon i Washington, ifølge NBC News. Minst tjue personer er pågrepet.

Det opplyser politi- og brannmyndigheter til kanalen.

En talsmann for brannvesenet i hovedstaden sier at en person ble knivstukket lørdag kveld lokal tid, da det brøt ut en slåsskamp mellom to større grupper. Personen er tatt til sykehus med alvorlige skader.

Kilder i brannvesenet opplyser til NBC at slåsskampen var tilknyttet lørdagens demonstrasjon. Tusenvis av president Donald Trumps støttespillere møtte opp i Washington for å protestere mot utfallet av presidentvalget og det Trump sier er valgfusk.

Lokale myndigheter opplyser at 20 personer er pågrepet i forbindelse med sammenstøtene, og at to politibetjenter har blitt skadd. Skadeomfanget er ukjent.

I tillegg til vanlige Trump-støttespillere møtte også flere høyreradikale grupper opp på demonstrasjonen, deriblant mye militsgruppen Proud Boys. Ifølge NBC var flere personer fra gruppen involvert i slåsskampene, blant annet mot Black Lives Matters-motdemonstranter.

(©NTB)

