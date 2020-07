Minst to døde i eksplosjoner i Afghanistan

To personer er døde og åtte skadd etter to eksplosjoner ved et militærsykehus i Nord-Afghanistan.

Eksplosjonene fant sted i Mazar-e-Sharif i Balkh-provinsen. En taxisjåfør ble lettere skadd som følge av den første eksplosjonen. En annen eksplosjon skjedde da sikkerhetsstyrker ankom stedet, opplyser talspersonen i det lokale politiet, Adel Shah Adel. Fem politifolk og fire sivile ble skadd i den andre eksplosjonen. En politimann og en sivil person døde senere på sykehus. (©NTB)