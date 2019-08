Minst tolv drept i angrep mot busser i Sør-Sudan

Minst tolv mennesker, blant dem et barn, er drept i et angrep mot to busser nordøst for Sør-Sudans hovedstad Juba, opplyser politiet.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Fem andre passasjerer ble såret da væpnede menn angrep bussene på hovedveien mellom Bor og Juba, rundt 80 kilometer fra hovedstaden, ifølge polititalsmannen Daniel Justin Boula. Identiteten til angriperne og motivet for angrepet er ikke kjent, ifølge Boula. Angrep mot kjøretøy er ikke uvanlig i Sør-Sudan, der flere opprørsgrupper er aktive og etniske grupper rett som det er støter sammen, ofte som følge av strid om naturressurser. (©NTB)