Minst tre personer skutt på marinebase på Hawaii

Flere personer skal være truffet etter at det ble løsnet skudd inne på en marinebase på Pearl Harbor på Hawaii. To skal være kritisk skadd.

Avisa Hawaii News Now skriver at flere personer skal ha blitt truffet, men det er ikke kjent om noen er døde som følge av skytingen. Et av ofrene er ført til sykehus med ukjent skadeomfang.

Militære kilder bekrefter at en situasjon pågår. Skytingen skal ha skjedd 14.34 lokal tid.

– Vi er bekymret over alles sikkerhet. Mange bygninger er blitt stengt, og vår hensikt er å minimere antallet steder hvor vi må finne ut hva som foregår, sier Lydia Robertson i Pearl Harbor Navy Affair i en uttalelse.

Tre personer skal ha blitt skutt, hvorav to kritisk skadd. Ifølge en talsmann skal situasjonen være under kontroll, skriver avisen. Et vitne skal ifølge avisen ha sett at skytteren tok sitt eget liv på stedet.

Basen, som er hovedkvarteret for den amerikanske stillehavsflåten, skal ha blitt stengt som følge av skytingen. Skytingen skal ha foregått inne på Pearl Harbor Naval Shipyard som er ett av verftene på basen. De ansatte ble varslet over høyttaleranlegget på basen og bedt om å søke ly.

