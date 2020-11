Minst tre sikkerhetsvakter drept i Kabul

Minst tre afghanske sikkerhetsvakter er drept av en bilbombe vest i Kabul, opplyser innenriksdepartementet.

Ytterligere fire sikkerhetsfolk ble såret i selvmordsangrepet, som skjedde fredag.

Angrepet var rettet mot en kontrollpost ved innfartsveien til Kabul vest i den afghanske hovedstaden, ifølge Tariq Arian, talsmann for innenriksdepartementet.

Foreløpig har ingen meldt at de tar ansvar for angrepet, men regjeringen mistenker at Taliban står bak, til tross for at det pågår fredsforhandlinger mellom Taliban og regjeringen i Qatar.

Vold og kaos har økt i Afghanistan de siste månedene. Blant annet ble minst 22 personer, de fleste studenter, nylig drept i et terrorangrep mot universitetet i Kabul.

