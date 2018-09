Missilangrep mot mål i Syrias største havneby

Flere mål i Syrias største havneby Latakia ble angrepet med missiler mandag kveld, og Israel sto trolig bak, ifølge syriske medier.

Ifølge den statlige syriske TV-kanalen Al-Ikhbariya er angrepet mandag kveld trolig rettet mot det statlige Institute for Technical Industries i utkanten av Latakia.

Militære kilder opplyser at tre mål ble angrepet, blant dem en bensinstasjon og et forskningssenter.

Syrisk luftvern har ifølge en militær talsmann skutt ned flere missiler som skal være avfyrt av marinefartøy utenfor kysten av landet, melder det statlige nyhetsbyrået SANA.

Det er ikke bekreftet at Israel står bak angrepet, men landet har tidligere stått bak flere angrep mot mål i Syria.

Lørdag gjennomførte Israel ifølge syriske medier et flyangrep mot et ammunisjonslager nær den internasjonale flyplassen i Damaskus.

Lageret inneholdt ifølge meldingene ammunisjon som var øremerket iranske styrker eller den libanesiske Hizbollah-militsen, som støtter president Bashar al-Assad i krigen mot opprørere.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) var målet for mandagens angrep i Latakia også et ammunisjonslager, men dette er ikke bekreftet fra andre kilder.

– Det er ikke klart om våpenlageret tilhører regimet eller Iran, sier SOHRs leder Rami Abdulrahman

Israelske myndigheter har verken kommentert opplysningene om lørdagens angrep eller mandagens angrep mot Latakia.

