Mistenkelig gjenstand funnet i leilighet på Djurgården i Stockholm

En mistenkelig gjenstand er funnet i en leilighet på Djurgården i Stockholm mandag kveld. Politiets teknikere er på vei.

Politiet sier at det var omstendigheter på stedet som gjorde at gjenstanden kunne mistenkes for å være farlig. Ingen detaljer om saken er gitt ut over dette.

Et område mellom Skansen og Gröna Lund er sperret av, skriver politiet på sin hjemmeside.

(©NTB)

Mest sett siste uken