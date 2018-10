Mistenkelig pakke funnet hos Kongressens postanlegg i Maryland

Politiet undersøker en mistenkelig pakke sendt til kongressrepresentanten Maxine Waters. Den er funnet ved et anlegg der Kongressens post sjekkes i Maryland.

Kongressens egen bombegruppe er på stedet, opplyser CNN, som siterer to kilder på at demokraten Waters, som sitter i Representantenes hus for California, var den tiltenkte adressaten.

Flere mistenkelige pakker eller brevbomber er oppdaget hos flere amerikanske politikere og samfunnstopper de siste dagene.

New York-politiets antiterrorsjef John Miller har uttalt at eksplosivene som er sendt CNN, George Soros, Hillary Clinton og Barack Obama, sannsynligvis er sendt av samme person.

