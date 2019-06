Mistenkt etter Sri Lanka-terror pågrepet i Frankrike

Fransk politi har pågrepet en 27-åring fra Sri Lanka som mistenkes for å ha vært en av lederne bak terrorangrepene mot kirker og hoteller i påsken.

Ahamed Milhan Hayathu Mohamed ble ifølge Interpol utlevert til Sri Lanka fredag, sammen med fire andre mistenkte som var pågrepet i Midtøsten.

– Pågripelsen og utleveringen av en av de hovedmistenkte i bombeangrepene på Sri Lanka, er et viktig steg i den pågående etterforskningen og et steg Interpol er stolt over å ha støttet, sier politiorganisasjonens generalsekretær Jürgen Stock i en pressemelding.

Over 250 mennesker ble drept da selvmordsbombere slo til mot flere kirker og hoteller på Sri Lanka første påskedag.

(©NTB)