Mistroiske guatemalanere går til valgurnene

Valgkampen i Guatemala har vært preget av mistillit, vold, korrupsjon og utestengelse av kandidater. Velgerne har liten tro på at valget går riktig for seg.

Bakteppet var dystert da landets innbyggere søndag inntok valglokalene for å stemme fram en ny president.

Blant annet har valgkampen vært preget av at flere kandidater har blitt ekskludert. En av dem er Thelma Aldana, som er tidligere leder for landets påtalemyndighet. Hun har slått knallhardt ned på korrupsjon og mener selv det er bakgrunnen for at hun har blitt ekskludert.

19 kandidater stiller til valg for å etterfølge Jimmy Morales som landets president. 1,8 millioner mennesker er stemmeberettiget, og de skal også stemme fram en nasjonalforsamling og ordførere.

De to kandidatene som har ligget best an på målingene før valget, er Sandra Torres og Alejandro Giammattei

Marco René Cuellar mener det er behov for endringer i landet.

– Det er en oppfatning om at vi de siste årene i stedet for å ha beveget oss fremover, har gått tilbake, sier Cuellar, som skulle stemme i innlandskommunen Santa Catarina Pinula.

En fersk spørreundersøkelse fra CID Gallup Latinoamerica antyder at en av tre guatemalanere tror valgfusk vil finne sted.

Valgvinneren trenger halvparten av stemmene for å komme til makten. Før valget ser det ikke ut til at noen av kandidatene vil sikre seg minst 50 prosent.

Søndag ser det ikke ut til at noen av kandidatene vil ende opp med nok stemmer, og det vil da bli avholdt nytt valg i august.

(©NTB)